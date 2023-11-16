وقال المكتب - في إفادة صحفية اليوم - إن عدد المجازر التي ارتكبها جيش الاحتلال المجرم بلغت 1200 مجزرة، فيما بلغ عدد المفقودين إلى 3640 مفقوداً منهم 1770 طفل لا زال تحت الانقاض.

واعتبر المكتب أن الاحتلال الاسرائيلي ارتكب اليوم، جريمة تاريخية باقتحامه مجمع الشفاء، مشيرًا إلى أن جنود الاحتلال اعتدوا - بالضرب - على عدد من المرضى والنازحين داخل مجمع الشفاء.

وأشار الى خروج 25 مستشفى و52 مركزاً صحيّا عن الخدمة جراء استهداف قوات الاحتلال المتكرر للمنشآت الصحية.