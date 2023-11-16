ونسبت الصحيفة إلى "نجمة داود" الحمراء قولها: إن أحد المُصابين الخمسة حالته حرجة، جراء الهجوم، الذي نفذته مجموعة مكونة من ثلاثة أشخاص، وتم القضاء عليهم حسب تعبير الصحيفة. 

وقالت الصحيفة إنه تم غلق جميع الطرق المحيطة بموقع الهجوم، وسط انتشار عسكري كثيف. 