هيحافظ على جهازك الهضمى ومناعتك.. اعرف فوائد النعناع لصحتك

كتبت نهير عبد النبى

للنعناع فوائد صحية عديدة، فهو يحتوى على نسبة عالية من الفيتامينات والعناصر الغذائية التي تعزز صحة الجسم وتحميه من الأمراض، كما أن له دورا كبيرا في تحسين وظائف المخ والحفاظ على صحة الجهاز الهضمى.



وحسب ما ذكره موقع equinoxkombuchaيحتوي النعناع على عدد من العناصر الغذائية المختلفة ، مثل: -الألياف - تحافظ على صحة الأمعاء

-فيتامين أ – يحسن صحة العين ويمنع أمراض القلب والأوعية الدموية

-فيتامين C - يدعم جهاز المناعة وإصلاح الأنسجة

-الكالسيوم – الحفاظ على عظام قوية

-الحديد – يدعم صحة الدم

-حمض الفوليك – ضروري لإنتاج خلايا الدم الحمراء والبيضاء

-المنجنيز – مفيد لوظيفة الدماغ والأعصاب. ومن فوائده أيضا ​-تحسين صحة الجهاز الهضمي يمكن أن يساعد في تحسين صحة الجهاز الهضمي، وحتى تخفيف بعض أعراض متلازمة القولون العصبي (IBS) . من المعروف أن زيت النعناع على وجه الخصوص يخفف من أعراض القولون العصبي، لأنه يحتوي على المنثول الذي يمكن أن يريح العضلات في الجهاز الهضمي. وهذا بدوره يمكن أن يساعد في تحسين عملية الهضم وتقليل آلام المعدة .



- تعزيز جهاز المناعة يحتوي النعناع على مضادات الأكسدة التي تساعد في مكافحة أضرار الجذور الحرة ولها تأثير كبير على جهاز المناعة.



-تحسين وظائف المخ من المعروف أن النعناع له تأثير إيجابي على وظائف المخ، مما يساعد على زيادة اليقظة وقدرات الذاكرة.



- تخفيف أعراض البرد نزلات البرد سببها فيروس، مما يعني أن النعناع لا يمكن أن يعالج نزلات البرد، لكنه بالتأكيد يمكن أن يساعد في تخفيف الأعراض. تكشف الدراسات أن النعناع يمكن أن يساعد في تحسين التنفس عن طريق الأنف، مما يساعدك على تخفيف احتقان الجيوب الأنفية ومساعدتك على التغلب على أسوأ حالات نزلات البرد.