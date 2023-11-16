اليوم السابع
Ads
الخميس، 16 نوفمبر 2023 10:29 م
أكرم القصاص - علا الشافعي
الرئيسية اقتصاد وبورصة

أحمد يعقوب: حياة كريمة تؤدى دورا تنمويا فى محافظات مصر وتدعم أهالى غزة

الخميس، 16 نوفمبر 2023 07:15 م
أحمد يعقوب: حياة كريمة تؤدى دورا تنمويا فى محافظات مصر وتدعم أهالى غزة الكاتب الصحفى أحمد يعقوب، رئيس قسم الاقتصاد بجريدة "اليوم السابع"
كتب أحمد عرفة

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

قال الكاتب الصحفى أحمد يعقوب، رئيس قسم الاقتصاد بجريدة "اليوم السابع"، إن مبادرة حياة كريمة منذ إنشائها في عام 2019 حتى الآن تقوم بجهود مهمة للغاية سواء للتمكين الاقتصادى والتنموى للمواطنين في ربوع الجمهورية أو دعم أهالى غزة.

وأضاف رئيس قسم الاقتصاد بجريدة "اليوم السابع"، في تصريحات لقناة إكسترا نيوز، أن مبادرة حياة كريمة تقدم خدماتها للمواطنين في 26 محافظة  تضم أكثر من 4700 قرية، وبحجم استثمارات على مدار 3 مراحل أكثر من تريليون جنيه .

ولفت أحمد يعقوب، إلى أن مبادرة حياة كريمة هي المبادرة التنموية الأكبر أهمية في تاريخ مصر الحديث لأنها تستهدف النهوض بحوالي 60 مليون إنسان مصري، وتتضمن المسار التنموى داخل المرحلة الثانية في مبادرة حياة كريمة، بالإضافة إلى الدور الحالي للجهود الإنسانية والإغاثة لأشقائنا الفلسطينيين.







حياه كريمه

مصر

فعاليات

احمد يعقوب

اخر الاخبار

أحمد يعقوب

حياة كريمة

التحالف الوطني




مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة