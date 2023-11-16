أبو الغيط: قرار مجلس الأمن بهدن إنسانية فى غزة خطوة صغيرة بالاتجاه الصحيح

بيشوى رمزى

صرح أحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية، أن القرار الذى صدر عن مجلس الأمن، والذى يدعو لهدن إنسانية عاجلة وممتدة في أنحاء قطاع غزة ، وممرات انسانية تسمح بوصول المساعدات للسكان، يمثل خطوة صغيرة في الاتجاه الصحيح.

واعتبر الأمين العام أن المطلوب من مجلس الأمن هو الدعوة لوقف اطلاق نار فوري في غزة، وليس مجرد الدعوة لهدن انسانية تسمح بإدخال المساعدات مع استمرار القصف الإسرائيلي للمدنيين واستهداف المستشفيات وغيرها مما تقوم به سلطة الاحتلال.

وأعرب جمال رشدي، المتحدث الرسمي باسم الامين العام، عن ارتياح أبو الغيط لما تضمنه القرار من مواد تدعو إلى وصول المساعدات العاجلة من دون عراقيل عبر ممرات إنسانية، كما طالب المجتمع الدولي بالعمل بشكل عاجل من أجل انفاذ مواد القرار وضمان التزام إسرائيل بكل بنوده، مؤكدا أن هذه الخطوة لابد أن تعطي دفعة لكافة الجهود التي تعمل على إنهاء العدوان وتحقيق وقف فوري لإطلاق النار.