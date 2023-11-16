اليوم السابع
Ads
الخميس، 16 نوفمبر 2023 01:25 م
أكرم القصاص - علا الشافعي
الرئيسية أخبار عاجلة

مصر ترحب بقرار مجلس الأمن بشأن الوضع الإنسانى فى غزة وتطالب بسرعه تنفيذه

الخميس، 16 نوفمبر 2023 01:02 م
مصر ترحب بقرار مجلس الأمن بشأن الوضع الإنسانى فى غزة وتطالب بسرعه تنفيذه غزة
كتب أحمد جمعة

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
رحبت مصر، في بيان صادر عن وزارة الخارجية يوم الخميس، بقرار مجلس الأمن رقم 2712، والمعني بالتعامل مع الأوضاع الإنسانية المتردية في قطاع غزة، باعتباره خطوة أولى وهامة نحو تحقيق هدف الوصول إلى وقف شامل لإطلاق النار.
 
وأكدت مصر على ضرورة تنفيذ ما تضمنه القرار من مطالبة بإقامة هدن وممرات إنسانية عاجلة لفترات ممتدة لعدد كافٍ من الأيام، لضمان وصول المساعدات الإنسانية والإغاثية إلى أبناء القطاع، وضرورة التوقف عن سياسة حرمان السكان من الخدمات الأساسية، واحترام قواعد القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني فيما يتعلق بتوفير الحماية للمدنيين، لاسيما النساء والأطفال، وكذا العاملين في المجالين الطبي والإنساني. 
 
وشددت مصر على ضرورة اضطلاع مجلس الأمن بمسئوليته في ضمان التنفيذ الفوري والدقيق لأحكام هذا القرار، حفاظاً على مصداقية مجلس الأمن وأعضائه في حفظ الأمن والاستقرار الدوليين، واحترام ميثاق الأمم المتحدة وقواعد القانون الدولي.






الخارجية

غزة

مصر

مجلس الأمن

قطاع غزة




مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة