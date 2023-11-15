محافظة القاهرة تزيل تعارضات امتداد محور حسب الكفراوي بمنطقة طره.. صور

كتب سيد الخلفاوى

وجه اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة ، بالاستمرار بعمليات إزالة العقارات التى تتعارض مع مشروع تقاطع امتداد محور حسب الله الكفراوي وسرعة الانتهاء منها ومتابعة التطوير وتذليل كافة التحديات وإزالة التعارضات التي قد تعوق الأعمال لاستكمال الشرايين المرورية الجديدة تماشيا مع كافة المشروعات المختلفة لتقديم خدمات أفضل للمواطنين في كافة القطاعات.

وتابعت المهندسة جيهان عبدالمنعم نائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية، جهود الأجهزة التنفيذية ووجهت بتوفير سبل الراحة والتعاون مع أصحاب العقارات المتعارضة مع تنفيذ امتداد محور حسب الله الكفرواى وتقديم كافة التسهيلات في عمليه خروج المنقولات قبل تنفيذ الإزالة .

وتنفيذا لذلك أشرفت اليوم المهندسة جيهان جادو رئيس حى طره على إخلاء العقارات المتعارضة مع امتداد محور حسب الله الكفراوي بمنطقة طرة كورنيش النيل ورفع (3) عدادات كهرباء وعمل إزالة جزئية عبارة عن فتحات بالأسقف والحوائط لحين اتمام الإزالة وذلك التنسيق مع الاجهزة التنفيذية بالحى.

وأكدت أن الإخلاء والإزالة الجزئية تمت بدون معوقات أو اعتراض من أصحاب الشأن وجاري العمل على قدم وساق لحين الإنتهاء من إزالة كافة التعارضات التى تعوق المشروع.