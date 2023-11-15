متى يكون الانتفاخ علامة على الفتق؟ نصائح لتحسين الهضم

كتبت إيناس البنا

يعانى البعض فى فترة من فترات حياته من الانتفاخ، الذى يسبب إزعاجا، سواء كان بسبب مشاكل في الجهاز الهضمي أو تناول أطعمة معينة، إلا أنه في بعض الأحيان قد يكون علامة على وجود الفتق.

ما هو الفتق ؟

وفقا لموقع " healthsite" الفتق هو نتوء في أنسجة البطن ناتج عن ضعف العضلات أو ندبة ضعيفة من عملية جراحية سابقة في السرة، إذا لم يتم اتخاذ الخطوات الكافية في المراحل المبكرة من الفتق، فإنه يزداد مع مرور الوقت.

يمكن أن يحدث الفتق في أجزاء مختلفة من الجسم، ولكن بعض الأنواع الأكثر شيوعًا تشمل الفتق الأربي، والفتق السري، وفتق الحجاب الحاجز

الانتفاخ والفتق

الانتفاخ هو الشعور بالامتلاء وانتفاخ البطن، والذي يمكن أن يحدث بسبب تراكم الغازات في الجهاز الهضمي أو عوامل أخرى مثل الإفراط في تناول الطعام أو تناول بعض الأطعمة المسببة للغازات، على الرغم من أن الانتفاخ مشكلة شائعة في الجهاز الهضمي، إلا أنه ليس عادةً عرضًا مباشرًا للفتق.

الأعراض غير المباشرة

لا يعد الانتفاخ عرضًا أساسيًا أو مباشرًا لمعظم حالات الفتق، لكن الانزعاج والألم المرتبط بالفتق قد يؤدي إلى تغيرات في عادات الأكل أو مشاكل في الجهاز الهضمي والتي بدورها يمكن أن تؤدي إلى الانتفاخ.

متى يجب طلب الرعاية الطبية

إذا كنت تعاني من انتفاخ شديد وغير مبرر، فمن الضروري استشارة الطبيب، على الرغم من أن الانتفاخ لا يعد عادةً علامة على وجود فتق في حد ذاته، إلا أنه قد يكون في بعض الأحيان أحد الأعراض المرتبطة بشكل غير مباشر بالفتق الأساسي، أو قد يشير إلى مشكلات أخرى في الجهاز الهضمي تتطلب التقييم.

نصائح لتجنب الانتفاخ

تجنب الوجبات التي تولد الغازات لأن الغازات ترفع ضغط البطن، وهو أمر سيء للفتق.

تجنب الإصابة باضطرابات الجهاز الهضمي مثل الإمساك الذى يمكن أن تضع ضغطًا على البطن وتفاقم الفتق.

لتحسين عملية الهضم ومنع الإمساك، يجب على المرضى تناول نظام غذائي مغذ وغني بالألياف، وشرب الكثير من الماء.

ممارسة الرياضة بشكل منتظم.