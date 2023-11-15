متحدث مجلس الوزراء: بناء 30 ألف وحدة سكنية لتطوير الواجهة السياحة غرب العلمين الجديدة

كتب أحمد عرفة

كشف المستشار سامح الخشن المتحدث باسم مجلس الوزراء، تفاصيل تطوير الواجهة السياحة غرب مدينة العلمين الجديدة هو امتداد لمدينة العلمين، موضحا أن مدينة العلمين الحالية موجودة في 7 كيلو متر، والمخطط الجديد يهدف إلى امتداد 7 كيلو متر آخرين على امتداد الساحل تجاه مطروح ناحية الجنوب .

وأضاف المتحدث باسم مجلس الوزراء، في تصريحات لبرنامج التاسعة، المذاع على قناة الأولى، أن هذا المشروع يهدف إلى وضع نموذج جديد في تنمية الساحل الشامل، والساحل الشمالى مشكلته دائما أن هناك مجموعة قرى تكون مأهولة بضعة شهور في العام ومغلقة باقى السنة وبعضها ل يوجد أماكن فندقية أو آلية الإجار غير محددة.

وأوضح سامح الخشن، أن الهدف الإعلان عن منتجع سياحى متكامل في المنطقة الغربية من مدينة العلمين ، والمشروع له عدة محاور الأول محور سياحى واقتصادي لأنه مشروع يهدف إلى 30 ألف وحدة سكنية وفندقية سواء وحدات سكنية ووحدات إسكان فندقى وفنادق متنوعة.

ولفت المتحدث باسم مجلس الوزراء، إلى أن المحور الثانى ثقافى حيث يوجد هنام حديثة تراثية ومتحف تراثى ومسرح ومنطقة فنون وممشى تراثي ويتم الاعتماد على مدن الجيل الرابع من حيث مبانى ذكية ومحطات تحلية مياه ووسائل نقل آمنة.

وقال سامح الخشن، إن المشروع تم الاعتماد المخطط العام له فقط، والمرحلة القادمة سيتم وضع مخطط التنفيذ ليدر عائد ودخل لمصر.