وزير الإسكان يتفقد منطقة الأبراج الشاطئية وكمبوند "مزارين" بمدينة العلمين

كتب أحمد حسن

الجزار يجدد تأكيده على مواصلة الجهود المبذولة لضغط معدلات التنفيذ.. والالتزام بأعلى جودة فى تنفيذ مختلف المشروعات

تجول الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بمنطقة الأبراج الشاطئية، والكمبوند السكنى الترفيهي التجاري الإداري "مزارين"، بمدينة العلمين الجديدة، لمتابعة تقدم الأعمال، ورافقه المهندس عبدالمطلب ممدوح، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، والدكتور عبدالخالق إبراهيم، مساعد وزير الإسكان للشئون الفنية، والمهندس كمال بهجات، والمهندس أحمد عمران، والمحاسب وائل شعبان، مساعدو نائب رئيس الهيئة، والمهندس أحمد إبراهيم، رئيس جهاز المدينة.

وجدد الدكتور عاصم الجزار، تأكيده على مواصلة الجهود المبذولة لضغط معدلات التنفيذ، وزيادة أعداد العمالة والمعدات، والعمل على مدار الساعة، والمتابعة الدورية لمعدلات الإنجاز، وعدم السماح بأى تأخير، والالتزام بأعلى معايير الجودة فى تنفيذ مختلف المشروعات.

وتفقد وزير الإسكان ومرافقوه، أعمال التشطيبات بأبراج المنطقة الشاطئية، والتى تضم 15 برجا يجرى الانتهاء من تنفيذ أعمال تشطيب الواجهات بها، بجانب تنفيذ أعمال التشطيبات الداخلية، كما يجرى بالمنطقة الشاطئية تنفيذ 8 أبراج أخرى، بدء العمل فى التشطيبات الداخلية والخارجية لبعض منها، بجانب الممشى المطل على البحيرة الواقعة أمام أبراج المنطقة الشاطئية، إضافة إلى المنطقة الترفيهية، والتى تتوسط منطقة الأبراج الشاطئية، وتطل على البحر مباشرة، وتضم جراجا يسع 3 آلاف سيارة، وعددا من المحال، وتم تشغيلها من العام الماضي.

كما تفقد الوزير ومرافقوه، مشروع الكمبوند السكنى الترفيهي التجاري الإداري "مزارين"، والذى يتم تنفيذه على مساحة 707 أفدنة، على الشاطئ الجنوبى لبحيرات العلمين، مطلا على الأبراج الشاطئية، ويشتمل على عدد من نماذج الفيلات والشاليهات والعمارات، بإجمالي 618 فيلا، و552 شاليه، و364 عمارة، بإجمالى 8,691 وحدة، حيث تفقد أعمال التشطيبات الداخلية والخارجية للوحدات والفلل والشاليهات.