لصوص الهواتف المحمولة بكفر الدوار: نفذنا 8 وقائع بأسلوب المغافلة

كتب سليم على

أدلى 3 عاطلين باعترافات تفصيلية أمام جهات التحقيق بكفر الدوار، تفيد بقيامهم بتكوين تشكيل عصابي، تخصص نشاطه في سرقة الهواتف المحمولة من المواطنين بأسلوب المغافلة.

وكشفت تحقيقات النيابة، أن المتهمين الثلاثة لهم معلومات جنائية سابقة، واعترفوا بارتكاب 8 وقائع سرقة بأسلوب المغافلة، وضبط بحوزتهم 2 فرد وعدد من الطلقات - سلاح أبيض "مطواة" يستخدموها في الدفاع عن نشاطهم الإجرامى.

عقوبة السرقة

وتعاقب المادة 318 من قانون العقوبات من يرتكب واقعة السرقة بمدة لا تتجاوز سنتين على السرقات التي لم تقترن بظرف من الظروف المشددة.

ويعاقب بالحبس مع الشغل 3 سنوات على السرقات التي يتوافر فيها ظرف من الظروف المشددة المنصوص عليه فى المادة 317، ويجوز فى حالة العودة تشديد العقوبة وضع المتهم تحت مراقبة الشرطة مدة سنة على الأقل أو سنتين على الأكثر، وهي عقوبة تكميلية نصت عليها المادة 320 عقوبات.