اقتحمت قوات تابعة لجيش الاحتلال الإسرائيلى مجمع مستشفى الشفاء فجر اليوم حسبما نشرت وسائل إعلامية.
ونشرت وكالة الأنباء الفلسطينية إن القوات الإسرائيلية أبلغت بنيتها اقتحام مستشفى الشفاء فى قطاع غزة، وقالت إنها لن تمس المرضى ولا الطاقم الطبي.
وقال الجيش الإسرائيلي إن قواته تنفذ عملية الأربعاء ضد حماس داخل مستشفى الشفاء، أكبر مستشفى في غزة.
وتابع "تضم قوات جيش الدفاع الإسرائيلي فرقا طبية ومتحدثين باللغة العربية خضعوا لتدريبات محددة للاستعداد لهذه البيئة المعقدة والحساسة بهدف عدم إلحاق أي ضرر بالمدنيين".
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