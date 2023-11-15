قلل الملح وابعد عن التوتر وبلاش دهون.. روشتة للوقاية من السكتة الدماغية

كتبت فاطمة خليل

تحدث السكتة الدماغية عندما يكون هناك انقطاع مفاجئ في إمداد الدم إلى الدماغ، ويحدث هذا عندما ينفجر أحد الأوعية الدموية في الدماغ أو عندما تعيق الجلطة تدفق الدم، يمكن أن يسبب هذا تلفا في الدماغ أو إعاقة طويلة الأمد أو حتى الوفاة، ونمط الحياة الصحي هو المفتاح للمساعدة في تقليل خطر الإصابة بالسكتة الدماغية، بحسب موقع kokilabenhospital.

تغييرات نمط الحياة للوقاية من السكتة الدماغية



الحفاظ على نظام غذائي صحي



يعد اختيار الأنواع الصحيحة من الطعام أمرًا ضروريًا للحفاظ على نمط حياة صحي.ويلعب النظام الغذائي دورًا حاسمًا في الحفاظ على صحة القلب والأوعية الدموية، وهو ما يعد بدوره أمرًا حيويًا لتقليل مخاطر الإصابة بالسكتة الدماغية.

يمكن أن يساعدك النظام الغذائي الغني بالفواكه والخضراوات والحبوب الكاملة والبروتينات الخالية من الدهون على التحكم في وزنك وضغط الدم ومستويات الكوليسترول.

إدارة الوزن



الشخص الذي يعاني من زيادة الوزن ويعاني من السمنة يكون أكثر عرضة لخطر الإصابة بالسكتة الدماغية، لفهم ما إذا كان الوزن ضمن نطاق صحي، يجب عليك معرفة مؤشر كتلة الجسم، يعد الحفاظ على وزن صحي من خلال اتباع نظام غذائي وممارسة التمارين الرياضية بانتظام أمرًا بالغ الأهمية للوقاية من السكتة الدماغية.

تمرن بانتظام



لا يساعد النشاط البدني في إدارة الوزن فحسب، بل يحسن أيضًا صحة القلب والأوعية الدموية بشكل عام. استهدف ممارسة التمارين الرياضية متوسطة الشدة لمدة 150 دقيقة على الأقل أو 75 دقيقة من التمارين شديدة الشدة كل أسبوع، يمكن أن يشمل ذلك المشي السريع أو السباحة أو ركوب الدراجات.

السيطرة على ضغط الدم



ارتفاع ضغط الدم هو السبب الرئيسي للسكتة الدماغية. إن تقليل استهلاك الملح، والابتعاد عن الأطعمة الغنية بالكوليسترول، وزيادة النشاط البدني، والإقلاع عن التدخين، كلها أمور يمكن أن تساعد في خفض ضغط الدم المرتفع.

إدارة مرض السكري



يتعرض مرضى السكري لخطر الإصابة بالسكتة الدماغية بمقدار 1.5 مرة مقارنة بأولئك الذين لا يعانون من المرض. استشر طبيبك للتحكم في مستويات السكر في الدم.

توقف عن التدخين



التدخين هو عامل خطر رئيسي للسكتة الدماغية. يمكن لجميع أشكال التبغ أن تسبب انسدادًا في الشريان المؤدي إلى الدماغ. المواد الكيميائية الضارة الموجودة في التبغ تلحق الضرر بالأوعية الدموية وتزيد من خطر الإصابة بجلطات الدم. الإقلاع عن التدخين لتحسين صحة الدماغ وتقليل خطر الإصابة بالسكتة الدماغية.

حافظ على رطوبتك



الجفاف يمكن أن يزيد من خطر جلطات الدم وهو ما يؤدي إلى السكتة الدماغية، تأكد من شرب كمية كافية من الماء طوال اليوم للبقاء رطبًا بشكل صحيح.

احصل على قسط كافٍ من النوم



النوم الجيد ضروري لصحة الدماغ. يمكن أن تساهم قلة النوم في ارتفاع ضغط الدم والسمنة وعوامل الخطر الأخرى للسكتة الدماغية.

السيطرة على التوتر



يمكن أن يؤثر الإجهاد المزمن بشكل سلبي على نظام القلب والأوعية الدموية. مارس أنشطة تخفيف التوتر مثل اليوجا أو التأمل أو التنفس العميق أو الهوايات الممتعة، إدارة التوتر بشكل فعال يمكن أن تساعد في تقليل خطر الإصابة بالسكتة الدماغية.