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وزارة الصحة تكشف 5 علامات تحذيرية تدل على احتمال الإصابة بالسكتة الدماغية

الأحد، 12 نوفمبر 2023 11:36 ص
وزارة الصحة تكشف 5 علامات تحذيرية تدل على احتمال الإصابة بالسكتة الدماغية وزارة الصحة والسكان
كتب وليد عبد السلام

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كشفت وزارة الصحة والسكان عن 5 علامات تحذيرية تدل على احتمالية الإصابة بالسكتة الدماغية والتى شملت :

1- ضعف مفاجئ فى الوجه أو الذراع أو الساق

2- التخليط المفاجئ والصعوبة فى الكلام

3- صعوبة فى الرؤية بعين واحدة أو بكلتى العينين

4- صعوبة فى المشى أو الشعور بفقدان التوازن 

5- صداع شديد بدون سبب ظاهر.

وتعد السكته الدماغية ثاني أكثر أسباب الوفاة شيوعًا، حيث تمثل 1.85 ألف حالة سنويًا، قد تكون الأرقام محبطة، لكن من المثير للقلق أيضًا معرفة أن 80% من حالات السكتات الدماغية يمكن الوقاية منها، وفقًا للمراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها CDC. 
 
ويمكن أن تكون السكتات الدماغية أكثر انتشارًا لدى بعض السكان والمناطق الجغرافية وفئات عمرية معينة، مضيفًا أن الشباب أصبحوا أكثر عرضة للإصابة بالسكتات الدماغية في السنوات الأخيرة. 






وزارة الصحة

السكان

السكتة الدماغية

الاصابة بالسكتة الدماغية



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