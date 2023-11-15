اليوم السابع
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أكرم القصاص - علا الشافعي
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قصف سديروت وعسقلان وسماع دوى صفارات الإنذار بغلاف غزة

الأربعاء، 15 نوفمبر 2023 03:52 م
قصف سديروت وعسقلان وسماع دوى صفارات الإنذار بغلاف غزة قصف غزة
وكالات الأنباء

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قالت الفصائل الفلسطينية إنها جددت قصف سديروت برشقة صاروخية، فى وقت أفادت وسائل الإعلام فيه بدوى صفارات الإنذار مجددا فى سديروت وإيفيم ونير عام بغلاف غزة.

كما أعلنت الفصائل استهداف تجمع لقوات الاحتلال في محور جنوب مدينة غزة بمنظومة صواريخ رجوم قصيرة المدى، وأعلنت قصف عسقلان برشقة صاروخية.

ودوت صفارات الإنذار في عسقلان وضواحيها قبل سقوط صاروخ في المدينة إثر دفعة صاروخية استهدفتها من غزة.

وأضافت أنها استهدفت دبابة وجرافة إسرائيليتين شمال غرب مدينة غزة بقذيفتي تاندوم.

 







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