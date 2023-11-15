فيتامين د يجنبك المتاعب الصحية فى الشتاء.. كيف تحصل عليه من طعامك؟

كتبت مروة محمود الياس

مع اقتراب الشتاء تزيد حاجة الجسم للكثير من العناصر والفيتامينات والمعادن وغيرها، ويحتاج الجسم مع الطقس البارد لفيتامينات تعزز من قوته، وتحافظ على مستوى الطاقة لديه وتقويها، لمقاومة أى تغيرات جوية وبرودة تطرأ على الجسم قد تضعف دفاعاته.

ذكر تقرير نشر فى موقع midwest orthopaedic الطبى، أن الشتاء البارد يمكن أن تواجه برودته واكتئابه وتعزز من طاقتك ونشاطك فيه، وتمارس كل انشطتك كاملة دون كسل أو خوف من الطقس البارد، من خلال ضبط نظامك الغذائى وتعزيزها بالفيتامينات الضرورية اللازمة لصحة الجسم وقوته، للشعور بالدفء والنشاط فى الوقت ذاته.

وفيتامين د - وفقا للتقرير- أحد أهم الفيتامينات اللازمة للجسم فى الطقس البارد، يجب عليك أن تزيد من استهلاكك له أثناء هذه الشهور الشتوية الباردة، وتبحث عنه من مصادره الغذائية والدوائية بحثا حثيثا لأن الجسم يحتاجه بشدة لعدة مهام :

ـ تعزيز قوة ومناعة الجسم ودفاعاته ضد الإصابة بنزلات البرد والانفلونزا وانسداد الأنف ومشكلات الجهاز التنفسى.

ـ تعزيز طاقة الجسم للشعور بالقوة والقدرة على بذل الجهد وعدم الاستسلام للخمول.

ـ زيادة عملية الايض بشكل قوى ونافع لاستفادة الجسم من الغذاء.

ـ يستلزم امتصاصه التعرض لأشعة الشمس وبالتالى الشعور بالدفء واستفادة الجسم.

ـ يقى الفيتامين من تقلب المزاج واكتئاب الشتاء المعروف.

ـ تعزيز قوة الجسم على مكافحة الالتهابات والجروح والمشكلات المرضية.

ـ تعزيز قوة العظام وتخفيف آلامها أثناء الطقس البارد.

ويمكن الاستفادة من فيتامين د من خلال الاهتمام بتعاطيه كمكمل دوائى أو الإكثار من تناول صفار البيض، وبعض الأكلات الأخرى مثل الكبد الحيوانى ككبد البقر، وتناول المشروم المغذى، والأسماك الصحية بأنواعها ومختلف اشكالها.