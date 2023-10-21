فوائد بذور الشيا.. من خفض الكولسترول لفقدان الوزن

كتبت فاطمة ياسر

يمكن للإضافات الصغيرة لنظامك الغذائي في بعض الأحيان أن تحميك من الأمراض وتحافظ علي صحتك من التعرض للمضاعفات الصحية، ومن هذه الأمور بذور الشيا ، التي يرشحها الكثير من خبراء التغذية وخبراء الصحة للمساعدة في إنقاص الوزن والحصول على البروتين وكميات كبيرة من الألياف ، والعديد من العناصر الغذائية الأخري، كالكالسيوم والفوسفور والزنك.

ووفقًا للتقرير المنشور عبر موقع " hindustantimes"، سنتعرف علي أبرز وأهم الفوائد الصحية لتناول بذور الشيا، ومنها: