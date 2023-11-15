صعود مؤشرات قطاعات البورصة بجلسة الأربعاء على رأسها "السياحة"

كتب هانى الحوتى

ارتفعت مؤشرات قطاعات البورصة ، خلال تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، على رأسها السياحة والترفيه بنسبة 3.2%، أعقبه قطاع الخدمات والمنتجات الصناعية والسيارات بنسبة 2.4%، يليه قطاع الخدمات التعليمية بنسبة 2%، وصعد قطاعا خدمات النقل والشحن، والتجارة والموزعون بنسبة 1.9%، وقفز قطاعا مواد البناء، والعقارات بنسبة 1.7%.

وزاد قطاعا البنوك، والاتصالات والإعلام وتكنولوجيا المعلومات بنسبة 0.9%، 0.7%، على التوالي، ثم قطاعا الموارد الأساسية، والأغذية والمشروبات والتبغ بنسبة 0.5%، وأخيرًا قطاعا الرعاية الصحية والأدوية، والمنسوجات والسلع المعمرة بنسبة 0.3%، 0.2%، على التوالي، فيما تراجعت قطاعات الورق ومواد التعبئة والتغليف، والخدمات المالية غير المصرفية، والمقاولات والإنشاءات الهندسية بنسبة 0.7%، 0.6%، 0.1%، على التوالي.

وكانت البورصة المصرية، قد أنهت تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، بارتفاع جماعي للمؤشرات مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين المصريين فيما مالت تعاملات العرب والأجانب للبيع، وسط تداولات بلغت 3.4 مليار جنيه، وربح رأس المال السوقي 15 مليار جنيه عند مستوى 1.632 تريليون جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 1.2 مليار ورقة مالية بقيمة 3.4 مليار جنيه، عبر تنفيذ 108.6 ألف عملية لعدد 201 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 89.41% من إجمالي التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 3.45%، والعرب على 7.14%، واستحوذت المؤسسات على 20.37% من المعاملات في البورصة، وكانت باقي المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 79.62%.

ومالت صافي تعاملات الأفراد العرب والأجانب للبيع بقيمة 36.4 مليون جنيه، 98.4 مليون جنيه، على التوالي، فيما مالت صافي تعاملات الأفراد المصريين والمؤسسات المصرية والعربية والأجنبية للشراء بقيمة 30.2 مليون جنيه، 80 مليون جنيه، 17.7 مليون جنيه، 7.1 مليون جنيه، على التوالي.

ارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 1.02% ليغلق عند مستوى 24138 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.8% ليغلق عند مستوى 29215 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلى" بنسبة 1.07% ليغلق عند مستوى 10276 نقطة.

كما ارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.57% ليغلق عند مستوى 4819 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 0.77% ليغلق عند مستوى 7081 نقطة، وقفز مؤشر تميز بنسبة 3.17% ليغلق عند مستوى 5675 نقطة، وزاد مؤشر سندات الخزانة بنسبة 0.74% ليغلق عند مستوى 1470 نقطة.