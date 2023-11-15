سي إن إن: بايدن سيوافق على تمويل حكومى لا يشمل مساعدات لأوكرانيا وإسرائيل

كتبت: نهال أبو السعود

قالت شبكة "سي إن إن"، إن الرئيس الأمريكى جو بايدن أبدى استعداده للتوقيع على مشروع قانون التمويل الحكومى الذى تبناه مجلس النواب إن أقره مجلس الشيوخ، رغم أنه لا يشمل مساعدات لأوكرانيا وإسرائيل.

وأضافت الشبكة نقلا عن مسؤول في البيت الأبيض، أن بايدن سيوقع على قرار التمويل الحكومي الجديد، رغم عدم احتوائه على أى بنود تنص على تقديم مزيد من المساعدات لأوكرانيا أو لإسرائيل، وأضاف المسؤول في حديثه للشبكة: "إذا وافق مجلس الشيوخ على مشروع القانون، فسيوقع الرئيس بايدن على القرار".

وصادق مجلس النواب الأمريكى الثلاثاء على تشريع مؤقت سيسمح بتفادي الإغلاق الحكومي في الولايات المتحدة خلال فترة الأعياد.

وتم إقرار التشريع حول استمرار تمويل أنشطة الحكومة لفترة قصيرة بـ 336 صوتا مقابل 95 صوتا ضد التشريع ويمدد التشريع تمويل بعض الوكالات الحكومية والبرامج حتى 19 يناير المقبل، ومعظم الأجهزة والبرامج الأخرى حتى 2 فبراير 2024.

ومن المتوقع أن يصوت مجلس الشيوخ على التشريع بعد المصادقة عليه في مجلس النواب، علما بأن تمويل الحكومة كان سينتهي يوم الجمعة القادم، حسب تشريعات الميزانية القائمة.

وفي أول اختبار رئيسي لقيادته، يتبع رئيس مجلس النواب الجديد خطة غير عادية من خطوتين من شأنها تحديد موعدين نهائيين جديدين للإغلاق في يناير وفبراير.

ومن شأن الخطة أن تمنح المشرعين مزيدا من الوقت لمحاولة التفاوض وتمرير مشاريع قوانين الإنفاق للعام بأكمله، على الرغم من أن الانقسامات الحزبية الكبرى ستجعل هذا الجهد محفوفا بالمخاطر ومعقدا. جادل رئيس النواب بأن خطته ستمنع الكونجرس من تمرير مشروع قانون إنفاق ضخم في ديسمبر – وهو السيناريو الذي حدث عدة مرات من قبل عندما واجه المشرعون موعدًا نهائيًا قبل عطلة الشتاء مباشرة.