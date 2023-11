حقيقة الفيديو المتداول لسقوط الرئيس الأمريكى جو بايدن على سلالم الطائرة

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعى، وخاصة "X"، تويتر، سابقا ، فيديو يقال إنه لسقوط الرئيس الأمريكي جو بايدن من على سلم الطائرة لإصابته بـ"جلطة دماغية"، فما حقيقة هذا الفيديو.

رغم أن الرئيس الأمريكي جو بايدن يعترف أنه كثير السقوط حتى أنه فى فعالية انتخابية سخر من نفسه قائلا إن شخص سقط ولكن على الجميع أن يتأكدوا أنه ليس هو هذه المرة، إلا أن الفيديو المتداول يظهر أحد موظفيه وهو يسقط على سلالم الطائرة فى فبراير من العام الجارى.

One of Joe Biden's entourage falls down stairs from Air Force One on arrival in Poland. pic.twitter.com/jdiXICtxeU