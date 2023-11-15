حقيقة الفيديو المتداول لسقوط الرئيس الأمريكى جو بايدن على سلالم الطائرة

كتبت رباب فتحى

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعى، وخاصة "X"، تويتر، سابقا ، فيديو يقال إنه لسقوط الرئيس الأمريكي جو بايدن من على سلم الطائرة لإصابته بـ"جلطة دماغية"، فما حقيقة هذا الفيديو.

رغم أن الرئيس الأمريكي جو بايدن يعترف أنه كثير السقوط حتى أنه فى فعالية انتخابية سخر من نفسه قائلا إن شخص سقط ولكن على الجميع أن يتأكدوا أنه ليس هو هذه المرة، إلا أن الفيديو المتداول يظهر أحد موظفيه وهو يسقط على سلالم الطائرة فى فبراير من العام الجارى.

One of Joe Biden's entourage falls down stairs from Air Force One on arrival in Poland. pic.twitter.com/jdiXICtxeU — Jack Straw (@JackStr42679640) February 21, 2023

وأظهر المقطع سقوط أحد موظفي البيت الأبيض المرافقين للرئيس الأمريكي أثناء نزوله من الطائرة الرئاسية، وذلك بعد وصول ‏‏بايدن‏‏ وفريقه لاجتماعهم مع حلفاء الناتو في أوروبا الشرقية في العاصمة ‏‏البولندية‏‏ وارسو في حينها.

ومع ذلك، تعثر جو بايدن فى هذه الرحلة أثناء صعوده على متن الطائرة الرئاسية لمغادرة وارسو، بعد اكتمال الاجتماع، عائداً إلى العاصمة واشنطن.

ولا تعد هذه المرة الأولى التى يتعرض فيها بايدن لمثل هذه المواقف، فقد سقط مرارا أثناء صعوده مصعد الطائرة، وهو الأمر الذى يستغله منتقدوه للتعبير عن مخاوفهم بشأن صحة بايدن و تقدمه فى العمر.

كانت العديد من استطلاعات الرأى قد أظهرت تخوف غالبية الأمريكيين من عمر بايدن، الذى سيبدأ ولايته الثانية، حال الفوز بها، فى عمر الثانية والثمانين.