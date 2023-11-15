سعر جرام الذهب الآن فى مصر يسجل 2700 جنيه

كتب إسلام سعيد

ارتفعت أسعار الذهب في مصر اليوم الأربعاء 15 نوفمبر 2023 لمستويات 2700 جنيه لأول مرة منذ شهر إبريل الماضي على خلفية استمرار صعود الطلب على الذهب.

أسعار الذهب اليوم عيار 24 يسجل 3086 جنيها.

عيار 21 يسجل 2700 جنيه.

عيار 18 يسجل 2314 جنيها.

الجنيه الذهب 21600 جنيه.

اونصة الذهب 1971 دولارا.

الذهب عالمياً أسعار الذهب تستمر في التداول بالقرب من أدنى مستوياتها في 3 أسابيع، وذلك في ظل استمرار الضغط السلبي الناتج عن تمسك الفيدرالي الأمريكي بالتشديد النقدي ووجود خيار رفع أسعار الفائدة على الطاولة.

وقامت وكالة موديز للتصنيف الائتماني بتخفيض النظرة المستقبلية للتصنيف الائتماني للولايات المتحدة إلى سلبية بعد أن كانت مستقرة، لتبقي على التصنيف الائتماني عند أعلى معدل له Aaa.

وأشارت الوكالة إلى أن السبب الرئيسي وراء تخفيض النظرة المستقبلية يرجع إلى تزايد المخاطر السلبية بشأن الدين والائتمان الأمريكي في ظل ارتفاع أسعار الفائدة وضعف تدابير السياسة المالية في خفض الإنفاق الحكومي وزيادة معدل إيرادات الدولة.

وتتوقع موديز استمرار العجز المالي في الولايات المتحدة بشكل كبير ما يعمل على ضعف قدرة الدولة على تحمل الديون.