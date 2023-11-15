رويترز: رئيسة المفوضية الأوروبية تزور مصر 18 نوفمبر الجارى

وقال المتحدث باسم المفوضية إن فون دير لاين ستلتقى بالرئيس عبد الفتاح السيسى فى القاهرة، ثم تسافر إلى سيناء للترحيب بوصول المساعدات الإنسانية من الاتحاد الأوروبي قبل الاجتماع مع العاهل الأردنى الملك عبد الله الثاني في العاصمة الأردنية عمان.

يذكر أن عوض الغنام مراسل قناة "إكسترا نيوز" من معبر رفح، قال إن وكالة الأونروا حذرت أمس في بيان رسمي من خطر نفاد الوقود في قطاع غزة، ما يؤثر على استقبال المساعدات الإنسانية.

وأضاف أن الأونروا لم تعد قادرة على نقل المساعدات التي تصل من مصر إلى معبر رفح ثم نقلها إلى المخيمات والمستشفيات؛ لأنه لا يوجد وقود لحركة تلك الشاحنات التابعة للمنظمة الأممية.

وأشار إلى أنه خلال الساعات الأولى من صباح اليوم لم يتم نقل المساعدات إلى الجانب الفلسطيني بعدما عبرت من الجانب المصري بسبب عدم توافر الوقود، دخول أول شاحنة وقود من معبر رفح إلى قطاع غزة يعد نقطة تحول كبيرة جدًا يمكن البناء عليها في المستقبل القريب والبعيد؛ لأن الاحتياج للطاقة من قبل الجانب الفلسطيني كبير للغاية ليس فقط لنقل المساعدات لكن من أجل تشغيل محطات المياه والصرف.

وتابع أن هناك أزمة بيئية تقترب من أهل غزة في ضوء زيادة الأمطار والصرف الصحي الذي بات الآن في كل شوارع غزة شمالًا وجنوبًا، كما أن المخابز تعمل بالوقود وبالتالي هناك تهديدات بالسقوط في أزمة غذائية كبيرة قد تصل إلى مجاعة لنحو 2.5 مليون فلسطينى.