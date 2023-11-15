رئيس حملة السيسى: نسمع من الشباب ونتقبل نقدهم ولا نرى غضاضة فى النقد

حوار – علا الشافعي – محمد الجالي – هند مختار- أيمن عيسى – محمد السيد الشاذلي – تامر إسماعيل- تصوير كريم عبد العزيز

قال المستشار محمود فوزى، رئيس الحملة الانتخابية للمرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي، بشأن رأى الببعض أن أن مبلغ 20 مليون جنيه المنصوص عليه قانونًا للدعاية أقل من حاجة المنافسة الرئاسية، ثم تقرر حملة السيسى ترشيد الإنفاق لصالح التبرع لغزة، هل هي خطوة شعبوية؟



المستشار محمود خلال الحوار

وأكد فى حواره مع اليوم السابع: "كل اللي احنا عملناه اننا نفذنا قرار الرئيس وتوجهه، ومن وجهة نظرى هو قرار نبيل" بيقول ترتيب الأولويات، ومساعدة أشقاءنا أولى من مصلحتى أنا وهى دى الرسالة"ن ويجب ان نعترف أننا لا نقدم الرئيس لأول مرة للناس، الرئيس معروف، ولا نعتمد على ذلك فقط، وإنما نسعى لتعريف من لا يعرف، لأن قاعدة بانات الناخبين في مصر كل يوم بينضم لها كل من بلغ 18 سنة، وبالتالي هؤلاء بالنسبة لنا مصوتين أو ناخبين محتملين، ولا بد أن نتعامل معهم.

وبشأن المصوتين المحتملين من الشباب، اجاب المستشار فوزى على سؤال كيف تتعامل الحملة مع السوشيال ميديا وانتقادات الشباب، مشددًا: "نتعامل مع هذه الانتقادات بالصدر الواسع والاستيعاب وتوفير أكبر قدر من المعلومات، ونحن منفتحون على كل الآراء، نقبل النقد ونتعامل معه بصدر رحب.والحقيقة أن الشباب في مصر جزء منه لم يعاصر 2011 و2012 و2013"



حوار المستشار فوزي



حوار المستشار محمود فوزي



حوار المستشار



حوار اليوم السابع



محمود فوزي

واستطرد فى حواره متحدثًا عن الشباب:""ودول محتاج تقرب منهم وتتكلم معاهم"، لكن الناس اللي شهدت هذه السنوات كونت خبرتها الذاتية وتستطيع الحكم على الأحداث وهل هذا أفضل وضع نكون موجودين فيه أم لا..والحقيقة يجب ان نكون منصفين أين كنا وكيف أصبحنا، الأمن لم يكن موجودًا والمؤسسات ليست في أفضل حالاتها والانفلات سيد الموقف؛ واليوم بنينا هذه المؤسسات ووضعنا الدستور وقضينا على الإرهاب وانخرطنا في تنمية حقيقية، بنية أساسية عريضة وواسعة في ظل أزمات دولية كبيرة مثل جائحة كورونا وإنفاق ضخم جدًا على مكافحة الإرهاب وأزمة روسية أوكرانية بتؤثر على العالم وسلاسل الإمداد وأسعار القمح وأسعار البترولن ومؤخرًا أحداث غزة. وأى منصف تتحدث معه وتسمع منه ما هو الحل؟ الحل الوعي، الاحتكاك، الاتصال أكثر بالناس "لكن في النهاية فيه حد بيمثل إن هو نايمن الي بيمثل ان هو نايم انت متقدرش تصحيه!، يعنى اللى أنا بقوله إن أنا بتكلم مع كل شخص عايز يسمعنى علشان يفهمنى مش علشان يرد عليا"، وبالتالي نحن منفتحون جدًا على الشباب، ويجب ان تكافح ذلك بنشر المعلومة، فكلما كان نشرك للمعلومات أكبر وأفضل كلما قللت الانتقادات.



جانب من الحوار