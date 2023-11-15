رئيس البورصة المصرية للسلع: نستهدف طرح القطن ومنتجات البتروكيماويات قريبا

كتب مدحت وهبة

أكد الدكتور إبراهيم عشماوي، مساعد أول وزير التموين والتجارة الداخلية ورئيس مجلس إدارة البورصة المصرية للسلع ، أنه تم عقد أكثر من لقاء مع المختصين بكل من البورصة المصرية للسلع ومصلحة دمغ المصوغات والموازين للوصول إلى صيغة نهائية وتوافقية علي أفضل السبل لطرح تلك المعادن النفيسة، وتوعية الشركات العاملة في تلك الأنشطة علي ضرورة المزايدة علي كلاً من سلعتي الذهب والفضة بشكل إلكتروني عبر استخدام منصة البورصة المصرية للسلع،

وقد اشترك في تلك المزايدات عدد 8 كيانات من كبري الشركات العاملة في تجارة المعادن النفيسة "الذهب والفضة"، وتم التنفيذ على عدد 66 لوط سبائك ذهبية وعدد 41 لوط سبائك فضية.

وأضاف "عشماوى" أن البورصة المصرية للسلع أصبحت بورصة متعددة السلع، وبعد الطرح الناجح لحزمة من السلع الاستراتيجية، الذي بدأ يوم 27 نوفمبر 2022 بطرح هيئة السلع التموينية لسلعة القمح توالت طروحات جديدة لسلع أخرى علي رأسها سلعة الذرة الصفراء والردة والصويا والسكر إضافةً إلى سلع أخرى تم طرحها لصالح الشركة القابضة للصناعات الغذائية.

وأشار "عشماوى " إلى أنه جار التنسيق مع كل من وزير البترول والثروة المعدنية لطرح عدد من السلع الخاصة بقطاع البتروكيماويات، اضافة الي المفاوضات الجارية مع وزير قطاع الأعمال العام لطرح سلعة القطن لافتا الى أن البورصة المصرية للسلع هي بورصة حاضرة لتداول السلع الاستراتيجية والأساسية ومن أهمها الحاصلات الزراعية والحبوب والغلال والمعادن بأنواعها إضافة إلى السلع الأخرى سواء الأولية او الثانوية منها.