رئيس البرلمان العراقى المنتهية ولايته يبحث مع مسئول أممى التطورات السياسية

وكالات الأنباء

بحث رئيس البرلمان العراقى، المنتهية ولايته، محمد الحلبوسى، مع الممثلَ الخاص للأمين العام للأمم المتحدة فى العراق جينين هينيس بلاسخارت، حيثيات قرار المحكمة الاتحادية العليا.

وذكر المكتب الإعلامى لرئيس البرلمان العراقى، فى بيان نقلته "السومرية نيوز"، أن رئيس البرلمان العراقى المنتهية ولايته استقبل الممثلَ الخاص للأمين العام للأمم المتحدة فى العراق جينين هينيس بلاسخارت".

وناقش الجانبان، بحسب البيان، "تطورات الأوضاع السياسية، وحيثيات قرار المحكمة الاتحادية العليا ومدى انسجامه مع المواد الدستورية".

وفى وقت سابق، التقى رئيس البرلمان العراقى المنتهية ولايته، رئيس مجلس الوزراء العراقى، محمد شياع السودانى.

وأكد رئيس مجلس الوزراء، محمد شياع السوداني، خلال لقاء رئيس البرلمان العراقى المنتهية ولايته محمد الحلبوسي اليوم الأربعاء، أهمية الركون إلى الحوار وحل جميع الإشكالات المستجدة.

وذكر مكتب السوداني في بيان نقلته "السومرية نيوز"، أن الأخير "التقى اليوم، رئيس البرلمان العراقى المنتيه ولايته محمد ريكان الحلبوسي، وجرى بحث آخر التطورات السياسية، والعمل على إدامة الاستقرار السياسي".

يذكر أن 3 وزراء فى الحكومة العراقية قدموا استقالتهم من منصبهم بعد أن أنهت المحكمة الاتحادية فى بغداد فترة ولاية رئيس البرلمان العراقى محمد الحلبوسى.

وقال حزب تقدم العراقى فى بيان إن 3 وزراء قرروا الاستقالة من مناصبهم بعد إنهاء المحكمة الاتحادية بالعراق فترة ولاية رئيس البرلمان العراقى.

وأضاف البيان أن الحزب سيقاطع أيضا اجتماعات الائتلاف الحاكم وسيستقيل نوابه من اللجان البرلمانية وسيشارك في "مقاطعة سياسية" للبرلمان العراقى. ووصف الحزب قرار المحكمة بأنه غير دستورى.

وكانت المحكمة الاتحادية في العراق أنهت عضوية رئيس البرلمان العراقى محمد الحلبوسى، وكذلك أنهت عضوية ليث الدليمى فى البرلمان، وفق ما ذكرت وكالة الأنباء العراقية (واع).