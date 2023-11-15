دماغك مشحونة.. 5 طرق سهلة لتهدئة عقلك والتخلص من التفكير الزائد

كتبت مروة محمود الياس

التفكير الزائد والضغوط وكثرة المشكلات والمتطلبات والمهام اليومية، كلها عوامل تؤدى فى النهاية للشعور بالضغط النفسى الذى يولد الفكر الدائم والأفكار السلبية، وينتج عنه قرارات مغلوطة فضلا عن اضطرابات نفسية واجتماعية كثيرة.

ووفقا لتقرير نشر فى موقع mindpathhealth الطبى، فإن الصحة النفسية تتطلب منا جهدا كى نستطيع السيطرة على أعراض التوتر والقلق والتفكير الزائد وتتخلص من الأفكار الزائدة السلبية التى تؤثر نفسيا وجسديا بالسلب على الإنسان.

وهذه 5 خطوات سليمة ومتزنة تعيد لك اتزانك وسلامك النفسى وتخلصك من تشوش الرأس:

1.الحركة: أية ممارسات بدنية منتظمة تخفف من الضغوط على الفور وتقلل وتحد تماما من التفكير الزائد وتشوش الفكر، واضطراب المزاج ، وتقلب الحالة النفسية، وتصفى الذهن مع كل جهد يبذل خلال التمرينات، لذا واظب على رياضة يومية تعيد لك توازنك.

2.قم بإدارة وقتك بشكل جيد: قم بقضاء الوقت فى الممارسات النافعة، فلا تترك لنفسك وقت فراغ طويلا، وحاول الحد من الأسباب التى تضغط عليك وتسبب لك التوتر والقلق.

3.اخرج إلى الطبيعة : وحاول الاستمتاع بها لتقليل مستويات هرمون الكورتيزول فى الجسم لأن الطبيعة تساعد على الاسترخاء والهدوء وتشتيت الأفكار السلبية وتعيد لك توازنك النفسى.

4.دون كل ما تراه: دون كل ما يصيبك بالتقكيرالسلبي، دون ملاحظات لمهامك القادمة، والمطلوب منك، والواجبات التى عليك، وفرغ كل الأفكار على الورق، يساعد ذلك على السلام النفسى الشديد.