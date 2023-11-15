جامعة حلوان تطلق دورة تدريبية جديدة فى "الصحة النفسية والإرشاد النفسى"

محمد صبحى

تطلق وحدة برامج التنمية البشرية بالإدارة العامة لرعاية الشباب ب جامعة حلوان ، دورة تدريبية جديدة في التنمية البشرية تحت عنوان "الصحة النفسية والإرشاد النفسي".

وتأتى هذه الدورة برعاية الدكتور السيد قنديل رئيس الجامعة والدكتور حسام رفاعي نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب وإشراف الدكتور أحمد فاروق مستشار رئيس الجامعة للأنشطة الطلابية والجامعية.

وتهدف الدورة، إلى تعزيز الصحة النفسية لدى الشباب من خلال تزويدهم بالمعارف والمهارات اللازمة في مجالي الصحة النفسية والإرشاد النفسى، نظرا لأهمية الصحة النفسية التي تعود على الفرد والمجتمع فهي تزرع السعادة والاستقرار وضمان خلو حياة الفرد من التوترات والمخاوف والشعور الدائم نسبياً بالهدوء والسكينة والأمان الذاتي.

وتبدأ فعاليات الدورة من 19 نوفمبر إلى 14 ديسمبر 2023، بحضور نخبة من المتخصصين في مجالي الصحة النفسية والإرشاد النفسي.

وتقام الدورة بإشراف هشام رفعت أمين الجامعة المساعد لشئون التعليم والطلاب ومحمد جاد مدير عام الإدارة العامة لرعاية الشباب، و ياسر محمد مدير وحدة برامج التنمية البشرية.