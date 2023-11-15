بدء مفاوضات مواجهة التلوث البلاستيكى بمشاركة 193 دولة فى نيروبى

كتبت منال العيسوى

بدأت الجولة الثالثة للجنة التفاوض الحكومية الدولية المعنية بصياغة المعاهدة الأولى لمواجهة التلوث البلاستيكي اليوم الأربعاء، بمشاركة 193 دولة، والمستمرة حتى 19 نوفمبر الجارى فى مدينة نيروبي الكينية، والتى تدور حول البنود والمواد الخاصة بالمعاهدة التي اتخذت الجمعية العامة للأمم المتحدة للبيئة قرارًا تاريخيًا بإنشاءها في مارس الماضي، حيث تعد هذه المعاهدة أول معاهدة عالمية ملزمة قانونا بشأن التلوث البلاستيكي بما في فيها البيئة البحرية، والتي يتوقع أن يتم الانتهاء من صياغتها بحلول نهاية عام 2024.

يركزالمفاوضون على ضرورة وضع قواعد واستراتيجيات للسيطرة على التلوث البلاستيكي والاتفاق عليها، من عدد من المسارات الملزمة والطوعية، على أساس نهجٍ شامل يتناول دورة الحياة الكاملة للمنتجات البلاستيكية، بدأ من مرحلة الإنتاج إلى التعبئة والتغليف والاستهلاك، حتى إعادة التدوير والإدارة الفعالة للمخلفات البلاستيكية، بهدف حماية البحار والمحيطات، وأيضا الابتكارات الجديدة لتطوير المنظومة.

وأكدت بيانات برنامج الأمم المتحدة للبيئة، أنه بالتوازى مع خطورة تفاقم أزمة التلوث البلاستيكي على صحة البيئة والإنسان، ينتج العالم حاليا مايقرب من 400 مليون طن سنويا من المخلفات البلاستيكية، ويتم إعادة تدوير أقل من 10% منها، والتوقع بأن يتم تضاعف إنتاجه ليصبح حوالى مليار طن سنويًا بحلول عام 2050، كما يشكل البلاستيك حوالى 85% من النفايات البحرية، حيث إن كمية البلاستيك الموجودة في المحيط ستتضاعف بنسبة ثلاث مرات تقريبا بحلول عام 2040.