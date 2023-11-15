المشدد 7 سنوات لعامل خردة قتل زوجته بعصا خشبية فى الإسكندرية

الإسكندرية -أحمد الزغبي

قضت محكمة جنايات الإسكندرية، برئاسة المستشار محمد السيد محجوب رئيس المحكمة، وعضوية كل من المستشار إبراهيم محمد أبو السعود، والمستشار تامر ممدوح سليم، والمستشار مدحت عبد الكريم عبد العزيز، وسكرتير المحكمة حسن محمد حسن ، بمعاقبة كل من " ه.م.ر" بالسجن المشدد 7 سنوات، عما أسند إليه، وألزمته بالمصاريف الجنائية ومصادرة الأداة المضبوطة ، بمعاقبة المتهمة " ه.م.ر" بالحبس مع الشغل لمدة سنة واحدة، عما أسند إليها ،وأمرت بإيقاف تنفيذ عقوبة الحبس لمدة 3 سنوات ولزمتها بالمصاريف الجنائية، وإحالة الدعوى المدنية إلى المحكمة المدنية المختصة ، وذلك لاتهامه الأول بقتل المجني عليها " و.ر.م"، والمتهمة الثانية علمت بوقوع الجناية وأعانت مرتكبها.

تعود أحداث القضية المقيدة، برقم 16836 سنة 2023 جنايات قسم شرطة العامرية أول، عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية إخطارا من قسم شرطة العامرية أول ، يفيد بوفاة المجني عليها بعد التعدي عليها بالضرب، بدائرة القسم.

تبين من التحقيقات ، إلى ذهاب المتهمة الثانية " ه.م.ر" ربة منزل إلى قسم الشرطة وقدمت تقرير طبي صادر من مكتب الصحة ثابت به إصابة المجني عليها " و.ر.م" ربة منزل ، طالبة استصدار تصريح دفن للمجني عليها ،وبسؤالها قررت أن تلك الإصابات نتيجة سقوطها أرضا، و بانتقال ضباط القسم لفحص الواقعة، تبين أن المجني عليها توفيت نتيجة تعدى المتهم الأول " ه.م.ر" عامل خردة زوج المجني عليها ، بالضرب وباستجواب زوج المجني عليها، أقر بالتعدي عليها بالضرب، مستخدما عصا خشبية، وذلك بسبب ترك المجني عليها المسكن دون إذنه لفترة ، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق التي قررت إحالتهم إلى محكمة جنايات الإسكندرية، التي أصدرت حكمها.