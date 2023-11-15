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المشدد 6 سنوات لسائقين سرقا موظفة تحت تهديد السلاح فى كرداسة

الأربعاء، 15 نوفمبر 2023 02:37 م
المشدد 6 سنوات لسائقين سرقا موظفة تحت تهديد السلاح فى كرداسة محكمة ـ أرشيفية
كتب أحمد إسماعيل

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عاقبت محكمة جنايات جنوب الجيزة، سائقين بالسجن المشدد 6 سنوات وذلك لاتهامهما بخطف موظفة تحت تهديد السلاح وسرقة منقولاتها بمنطقة كرداسة.

وجاء فى أمر الإحالة فى القضية رقم 1403 لسنة 2023 جنايات كرداسة، للمتهمين "س. ع"، 41 سنة، سائق تاكسي، و"ر . م"، 25 سنة، سائق توك توك، في يوم 4 فبراير الماضي، خطفا بالإكراه المجني عليها "ن.م"، بأن اقتاداها عنوة تحت تهديد السلاح الأبيض واصطحبها إلى مكان بعيد عن أعين المارة.

كما أن المتهمين سرقا منقولات ومبلغ المالي مملوكين للمجني عليها، بطريق الإكراه، تحت تهديد السلاح بعد أن قام الثاني بإشهار سلاح أبيض "سكين"، وتعديا عليها بالضرب، وتمكنا من الاستيلاء على المنقولات والمبلغ المالي.

وأضافت التحقيقات أن المتهمين أحرزا سلاحا أبيض "سكين"، بدون مبرر من الضرورة المهنية أو الحرفية.

 

 







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