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المستشار محمود فوزى لـ"اليوم السابع": المرأة قوة كبيرة تمثل 50% من المجتمع

الأربعاء، 15 نوفمبر 2023 07:53 م
المستشار محمود فوزى لـ"اليوم السابع": المرأة قوة كبيرة تمثل 50% من المجتمع المستشار محمود فوزى خلال الحوار

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أعاد المستشار محمود فوزى رئيس الحملة الانتخابية للمرشح الرئاسى عبد الفتاح السيسى التأكيد على احترام مرشحه وتقديره الشديدين للمرأة المصرية.

حوار المستشار محمود فوزي
حوار المستشار محمود فوزي

 

حوار المستشار
حوار المستشار

 

وقال فى حواره مع اليوم السابع: "يجب أن نعترف ان المرأة المصرية تشهد عصرها الذهبى في عهد الرئيس السيسى، والمرأة من الناحية العددية هي 50% من المجتمع، ولا يمكن لأى مجتمع يريد ان ينمو أو يتقدم للأمام يبقى 50% معطلًان وبالتالي كل تقارير المنظمات الدولية وتقارير التنمية في العالم تقول إن المجتمعات الجيدة المتحضرة الراقية النامية التي تنمو وتنتج هي المجتمعات التي تتبوأ فيها المرأة مكانة اقتصادية.

الحوار (2)
الحوار (2)

 

الحوار
الحوار

 

وأضاف: "المرأة في مصر هي كل شيء، الأم والأخت والزوجة والإبنة، وليس صحيحًا أن العرب والمسلمين ليس لديهم اعتبارات لاحترام المرأة بل على العكس تمامًا تقاليدنا تبجلها وتقدرها، وتمكين المرأة بالنسبة لمرشحنا هو اتجاه كطبير وعريض وتنفيذ للدستور وأيضًا مصلحة وطنية. وفئة المرأة هي من أكثر الفئات التي تقوم بالتصويت للرئيس السيسى، لأنها أكثر فئة تستفيد من الأمن والأمان.. والمراة في عهد الرئيس السيسى أصبحت وزيرة ونائب وزير ومحافظًا ونائب محافظ، كما ان ربع مقاعد البرلمان محجوزة للمرأة، كما أنها أصبحت قاضية وتعين من بداية الدرجات، كما انها ممثلة اقتصاديًا. وأذكر أن الرئيس السيسى طُلب منه يومًا أن يعين وزيرًا لشئون المرأة، والرئيس وقتها بتلقائية شديدة جدًا قال : "أنا وزير المرأة".

حوار المستشار فوزي
حوار المستشار فوزي

 

حوار المستشار محمود فوزي
حوار المستشار محمود فوزي

 

حوار المستشار
حوار المستشار

 

حوار اليوم السابع
حوار اليوم السابع

 

محمود فوزي
محمود فوزي

 







محمود فوزي

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حوار محمود فوي

حوار محمود فوزي مع اليوم السابع

حوار اليوم السابع

حوار اليوم السابع مع محمود فوزي

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