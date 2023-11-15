المستشار محمود فوزى: خط فاصل بين عملنا مع المرشح عبد الفتاح السيسي والرئيس

حوار – علا الشافعي – محمد الجالي – هند مختار- أيمن عيسى – محمد السيد الشاذلي – تامر إسماعيل

قال المستشار محمود فوزي، رئيس الحملة الانتخابية للمرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي، إن القضية الفلسطينية فرضت نفسها على الأحداث في مصر، موضحًا أن هناك حدود فاصلة بين الدعاية الانتخابية ومهام الرئيس عبد الفتاح السيسي



المستشار محمود فوزى يستقبل علا الشافعى رئيس التحرير ووفد اليوم السابع



المستشار محمود فوزى يستقبل وفد اليوم السابع بمقر الحملة الانتخابية للمرشح الرئاسى عبد الفتاح السيسى

وأضاف رئيس الحملة في حوار صحفي مع اليوم السابع: "الحملة أعلنت منذ اللحظة الأولى عن خط فاصل بين المرشح عبد الفتاح السيسي والرئيس عبد الفتاح السيسي، وهذه ليست المرة الأولى التي يخوض فيها رئيس جمهورية الانتخابات كمرشح فهى تحدث في جميع دول العالم ، وجميع أنشطة الرئيس الدبلوماسية والخارجية وأنشطته مع الحكومة الحملة لا تعلق عليها"



المستشار محمود فوزى يجيب على أسئلة اليوم السابع