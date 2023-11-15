السكة الحديد تشغل خدمة جديدة بين كفر الشيخ - الإسكندرية والعكس

كتب سيد الخلفاوى

أعلنت الهيئة القومية لسكك حديد مصر ، تشغيل خدمة جديدة بعربات درجة ثالثة مكيفة بين كل من كفر الشيخ / الأسكندرية و القاهرة /الاسكندرية والعكس، وذلك بناءاً علي توجيهات الفريق كامل الوزير – وزير النقل بالتطوير المستمر، والعمل على توفير سبل الراحة للركاب والارتقاء بالخدمات المقدمة، وتنفيذاً لتعليمات المهندس محمد عامر – رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية لسكك حديد مصر .

وتقرر اعتباراً من يوم السبت الموافق 18 / 11 / 2023 تشغيل قطار 1150/1151 كفر الشيخ / الإسكندرية بتركيب عدد 7عربات ثالثة مكيفة يقوم من محطة كفر الشيخ الساعة 04:50 صباحاً، ويصل محطة الإسكندرية الساعة 07:40 صباحاً طبقا للجدول المرفق على أن يعود بنفس التركيب بقطار 1152/1153 الإسكندرية / كفر الشيخ، ويقوم من محطة الإسكندرية الساعة 04.00 مساء، ويصل محطة كفر الشيخ الساعة 06.55 مساء، طبقا للجدول المرفق، ويترتب علي ذلك تعديل مواعيد قطارات (812/811 ،470) طبقا للجداول المرفقة وايضاً تشغيل قطار 14 بتركيب عدد 7عربات ثالثة مكيفة من الأسكندرية إلي القاهرة يقوم من محطة الأسكندرية الساعة 08.00 صباحاً، ويصل محطة القاهرة الساعة 10.55 صباحاً طبقا للجدول المرفق .

كما تقرر اعتباراً من يوم الجمعة الموافق 17/11/2023 تشغيل قطار 17 بتركيب عدد 7عربات ثالثة مكيفة من القاهرة إلي الإسكندرية، حيث يقوم من محطة القاهرة الساعة 09.20 مساء ويصل محطة الإسكندرية الساعة 12.20 صباحاً طبقا للجدول المرفق.

وتلبية لطلب جمهور الركاب فقد تقرر اعتباراً من يوم الأحد الموافق 26/11/2023 تعديل مواعيد قطارات (906/158/964/952 /163) طبقا للجداول المرفقة.