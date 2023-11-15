وذكرت الخارجية الكازاخية، في بيان أوردته قناة (روسيا اليوم)، الإخبارية اليوم الأربعاء، أنه تمت اليوم المرحلة الأولى من عملية عبور المواطنين عن قطاع غزة، حيث تم غبور 92 مواطنا وعوائلهم من قطاع غزة إلى الأراضي المصرية عبر معبر رفح".

وأكد البيان أن الدبلوماسيين الكازاخستانيين الموجودين في الموقع قدموا كل المساعدة اللازمة لمواطنيهم، مبينة في الوقت نفسه أن عملية عبور المواطنين من قطاع غزة تتم على مراحل، وسيواصل الدبلوماسيون العمل مع السلطات المختصة والمنظمات الدولية الأخرى لإجلاء المواطنين المتبقين من القطاع.

كما وصلت مجموعة جديدة من المواطنين الروس الذين يتم إجلاؤهم عن قطاع غزة إلى موسكو .

يشار إلى أنه وصلت إلى موسكو ثاني طائرة تقل المواطنين الروس الذين تم عبورهم من غزة والبالغ عددهم 98 مواطنا إلى مطار "دوموديدوفو" في موسكو قادمة من القاهرة.