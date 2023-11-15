اليوم السابع
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أكرم القصاص - علا الشافعي
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الخارجية الروسية: الشراكة مع الهند تسير بشكل ممتاز فى محادثات نيودلهى

الأربعاء، 15 نوفمبر 2023 05:00 ص
الخارجية الروسية: الشراكة مع الهند تسير بشكل ممتاز فى محادثات نيودلهى وزير الخارجية الروسية سيرجي لافروف
أ ش أ

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أعلنت وزارة الخارجية الروسية، أن نائب وزير الخارجية الروسي أندرى رودينكو ووزير الخارجية الهندي فيناي كواترا أشادا خلال المشاورات في نيودلهي بالشراكة الاستراتيجية المميزة بين البلدين وناقشا التعاون والقضايا الدولية والإقليمية.

وذكرت الوزارة -في بيان أوردته وكالة أنباء "تاس" الروسية- "إنه خلال الاجتماع، كان هناك تبادل شامل لوجهات النظر حول القضايا الحالية المتعلقة بالتعاون متعدد الأوجه بين روسيا والهند، والقضايا الدولية والإقليمية. كما تم الاتفاق على الجدول الزمني للاتصالات الثنائية المقبلة". 

وأضاف البيان أن الجانبين أعربا عن تقديرهما الكبير للشراكة الاستراتيجية المميزة الروسية الهندية. وناقشا بالتفصيل العمل في مجالات التفاعل الرئيسية مع التركيز على المجالات التجارية والاقتصادية والمالية.

وأشار إلى أنه خلال المشاورات، أكد الجانبان مجددًا التزامهما بتعزيز التنسيق على الساحة الدولية، بما في ذلك في إطار الأمم المتحدة، وكذلك في منصات مجموعة العشرين وبريكس ومنظمة شنجهاي للتعاون. بالإضافة إلى ذلك، اتفق الجانبان على تكثيف الحوار حول القضايا الرئيسية على جدول الأعمال العالمي والإقليمي.







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