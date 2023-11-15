اليوم السابع
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الأربعاء، 15 نوفمبر 2023 04:29 ص
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الحكم على سائقين بتهمة خطف موظفة بكرداسة خلال ساعات

الأربعاء، 15 نوفمبر 2023 04:00 ص
الحكم على سائقين بتهمة خطف موظفة بكرداسة خلال ساعات محكمة - أرشيفية
أحمد إسماعيل

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تصدر محكمة جنايات جنوب الجيزة، بعد قليل حكمها على سائقين، لاتهامهما بخطف موظفة تحت تهديد السلاح وسرقة منقولاتها بمنطقة كرداسة.
 
وأسندت التحقيقات في القضية رقم 1403 لسنة 2023 جنايات كرداسة، للمتهمين "س. ع"، 41 سنة، سائق تاكسي، و "ر . م"، 25 سنة، سائق توك توك، في يوم 4 فبراير الماضي، خطفا بالإكراه المجني عليها "ن.م"، بأن اقتاداها عنوة تحت تهديد السلاح الأبيض واصطحبها إلى مكان بعيد عن أعين المارة.
 
وتابعت التحقيقات أن المتهمين سرقا منقولات ومبلغ المالي مملوكين للمجني عليها، بطريق الإكراه، تحت تهديد السلاح بعد أن قام الثاني بإشهار سلاح أبيض "سكين"، وتعديا عليها بالضرب، وتمكنا بتلك الوسيلة القسرية من بث الرعب في نفسها وشل مقاومتها والاستيلاء على المنقولات والمبلغ المالي.
 
وأضافت التحقيقات أن المتهمين أحرزا سلاحا أبيض "سكين"، بدون مبرر من الضرورة المهنية أو الحرفية.

 







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