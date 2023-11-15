اليوم السابع
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الأربعاء، 15 نوفمبر 2023 07:03 م
أكرم القصاص - علا الشافعي
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التشيك: إصابة 4 جنود جراء تصادم سيارة مع ناقلات جنود مدرعة

الأربعاء، 15 نوفمبر 2023 05:26 م
التشيك: إصابة 4 جنود جراء تصادم سيارة مع ناقلات جنود مدرعة علم التشيك
أ ش أ

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أصيب أربعة جنود فى التشيك اليوم /الأربعاء/، جراء حادث اصطدام سيارة مع ثلاث ناقلات جنود مدرعة على أحد الطرق السريعة قرب العاصمة براغ.

وذكر راديو "براغ الدولى" - فى نشرته الإنجليزية - أن الجنود يعانون من إصابات طفيفة، وتم نقلهم إلى المستشفى فى بلدة "كلادنو"، مضيفا أن المركبات تصادمت أثناء محاولة قائديها التوقف وأن سبب الحادث ما زال قيد التحقيق.

يذكرأن، أصيب أربعة أشخاص الشهر الماضى إثر اصطدام قطار ركاب بشاحنة، عند معبر للسكة الحديد فى مدينة (أولوموك) بمنطقة "مورافيا" فى التشيك.
 
ونقل راديو "براغ الدولي" فى نشرته الناطقة بالإنجليزية عن خدكة الإطفاء قولها ان حريقا كبيرا نشب فى القطار والشاحنة وسيارة ركاب فى موقع الحادث، مشيرا إلى أنه تم إرسال سبع وحدات إطفاء إلى مكان الحادث من أجل إخماد الحريق.
 
ولم يشر الراديو إلى المزيد من التفاصيل بهذا الصدد.






التشيك

كلادنو

براج

براغ



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