التخطيط القومى يحتفل بتخرج دفعة من برنامج الماجستير المهنى والأكاديمى

كتبت أسماء أمين

أقام معهد التخطيط القومى حفل تخرج دفعة جديدة من برنامج الماجستير المهنى والأكاديمى لعام 2022/ 2023، حيث أقر مجلس إدارة المعهد بتسمية الدفعة باسم الدكتور عثمان محمد عثمان رئيس المعهد الأسبق الذى رحل أكتوبر الماضى.

شهد الاحتفال دكتور أشرف العربي رئيس معهد التخطيط القومي ودكتور هالة أبوعلي نائب رئيس المعهد لشؤون البحوث والدراسات العليا وعدد من أساتذة المعهد ومدير المعهد دكتور يحى حسين.

وخلال الاحتفال أكد الدكتور أشرف العربي فى كلمته أن الدكتور عثمان محمد عثمان كان يمتلك الرؤية الحكيمة، والقدرات البحثية المتميزة، والنظرة الثاقبة، فضلًا عن أخلاقه العالية، وتفانيه وصدقه وإخلاصه في مختلف الأدوار والمناصب التى شغلها، حيث إنه لم يتأخر يومًا عن نداء الوطن، الذى ظل حتى آخر أيامه منشغلًا بهمومه وقضاياه باحثًا ومفكرًا ومحللًا ليعطى درسًا عمليًا فى العطاء حتى اللحظة الأخيرة.

ولفت دكتور أشرف العربى أن رحيل أ. د عثمان محمد عثمان بعد أيام قليلة من مناقشة كتابه الأخير: «تفكيك معضلة التنمية فى مصر.. كيف نصنع التنمية ومن يقودها»، بمقر معهد التخطيط القومى، بحضور نخبة من أساتذة المعهد ووسط تلامذته ومحبيه، والذى حاول فيه الإجابة على تساؤله المثير: لماذا حققت دول كانت مصر تسبقها أو تسير معها فى نفس المستوى الاقتصادى قفزة تنموية بينما لم تحقق مصر تلك القفزة؟.

وأشار الدكتور أشرف العربى أن دكتور عثمان محمد عثمان تميز خلال مسيرته بآراء وأفكار واضحة ومواقف ثابتة عبر عنها جميعاً فى مؤلفاته وكتبه ومن بينها: «التنمية العادلة، النمو الاقتصادى، توزيع الدخل، مشكلة الفقر»، وكتاب «الاقتصاد السياسى لمعجزة الصين»، وكتاب «الثورة المصرية»، ثم كتابه الأخير «تفكيك معضلة التنمية فى مصر.. كيف نصنع التنمية ومن يقودها».

وهنأ الدكتور الباحثين بالحصول على درجة الماجستير بعد مسيرة استمرّت عامين من البحث تحت إشراف هيئة تدريس تضم كوكبة من الأساتذة المتخصصين فى مختلف تخصصات التنمية.