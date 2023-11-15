البابا تواضروس الثانى يلقى عظته الأسبوعية بوادى النطرون

كتب: محمد الأحمدى

يلقى قداسة البابا تواضروس الثانى عظته الأسبوعية اليوم الأربعاء بمركز لوجوس بالمقر الباباوى من دير الأنبا بيشوى بوادى النطرون، حسبما نشرت الصفحة الرسمية للمتحدث باسم الكنيسة.

ومن المقرر أن تذاع عظة البابا من خلال القنوات الفضائية المسيحية وصفحة المتحدث باسم الكنيسة القبطية الأرثوذكسية وصفحة الكنيسة القبطيةالأرثوذكسية.

وفى سياق متصل، كان المرشح الرئاسي الدكتور عبدالسند يمامة رئيس حزب الوفد، التقى بقداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازةالمرقسية بالمقر البابوية بالكاتدرائية بالعباسية.

في بداية اللقاء رحب قداسة البابا تواضروس، بالدكتور عبدالسند يمامة رئيس الوفد، والوفد المرافق له علي أرض الكاتدرائية .

وقال المرشح الرئاسي الدكتور عبدالسند يمامة، إنه يحمل تقديرًا خاصًا للكنيسة المصرية ودورها الروحي والتاريخ الوطني للبابوات على مدار تاريخ مصر منالتنوير والتسامح .

وأضاف أن أول زيارة يقوم بها لشخصية عامة كانت لقداسة البابا تواضروس اليوم وفي بداية حملتي الانتخابية وهنا اختيار الزيارة وتوقيتها مقصود وله دلالتهفمن يحب مصر يؤمن بالتسامح ونحن في حزب الوفد إخوة ومن تحدث في بداية حملتي الانتخابية وفي المؤتمر الصحفي الأول لحملتي كانت الدكتورة منيمكرم عبيد وهي وفدية قبطية .