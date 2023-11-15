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الأرصاد: تكاثر السحب على مناطق متفرقة من الوجه البحرى والقاهرة الكبرى

الأربعاء، 15 نوفمبر 2023 09:40 ص
الأرصاد: تكاثر السحب على مناطق متفرقة من الوجه البحرى والقاهرة الكبرى حالة الطقس - أرشيفية
كتب محمود راغب

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كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن  آخر إصدار لصور الأقمار الصناعية تشير  إلى تكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة على مناطق متفرقة من الوجه البحري والقاهرة الكبرى يصاحبها سقوط أمطار متفاوتة الشدة على فترات متقطعة.
 
وتابعت هيئة الأرصاد الجوية، من المتوقع تقدم السحب إلى  مناطق من مدن القناة والسواحل الشمالية الشرقية مع تقدم الوقت.
 
ويشهد اليوم الأربعاء، طقس معتدل نهاراً على القاهرة الكبرى والوجه البحرى و السواحل الشمالية وشمال الصعيد ، حار على جنوب سيناء و جنوب الصعيد، لطيف فى أول الليل مائل للبرودة فى آخره  على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، لطيف  على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.
 
وبالنسبة لدرجات الحرارة اليوم الأربعاء : القاهرة العظمى 27 درجة والصغرى 19، والإسكندرية العظمى 26 والصغرى 18، ومطروح العظمى 24 درجة والصغرى 16، وسوهاج العظمى 29 درجة والصغرى 19، وقنا العظمى 29 درجة والصغرى 20، وأسوان العظمى 30 درجة والصغرى 22.
 
 
 
 






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