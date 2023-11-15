اليوم السابع
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اقتحام وفشل فى العثور على أسرى.. مستشفى الشفاء يواجه بطش الاحتلال.. إنفوجراف

الأربعاء، 15 نوفمبر 2023 02:37 م
اقتحام وفشل فى العثور على أسرى.. مستشفى الشفاء يواجه بطش الاحتلال.. إنفوجراف اقتحام مستشفى الشفاء

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جريمة جديدة ارتكبتها قوات الاحتلال الإسرائيلي لتضاف إلى سلسلة الانتهاكات والمجازر المستمرة منذ ما يقرب من شهر ونصف الشهر في قطاع غزة، حيث اقتحمت قوات الاحتلال فجر الأربعاء مستشفي الشفاء الذي يضم 1500 من أفراد الأطقم الطبية وقرابة 700 مريض و39 من الأطفال المبتسرين و7 آلاف نازح جراء القصف المستمر ، تحت ذريعة امتلاك معلومات استخباراتية تفيد بوجود الأسري الإسرائيليين داخل المستشفى وهو ما فشلت تل أبيب في إثباته بعد الاقتحام.
 
مستشفى الشفاء
مستشفى الشفاء
 
- جاء الاقتحام تحت ذريعة امتلاك معلومات استخباراتية تفيد بوجود الأسـ رى الإسرائيليين داخل المستشفى وهو ما فشلت تل أبيب فى إثباته باعتراف القناة 13 الإسرائيلية
 
- أسفر حصار المجمع بالدبابات والآليات العسكرية وقطع للوقود والكهرباء عن استشهاد العديد من مرضى العناية المركزة والأطفال المبتسرين 
 
- يعد مستشفى الشفاء أكبر مجمع طبى فى قطاع غزة ويضم 3 مستشفيات متخصصة ويعمل فيه 25% من العاملين فى القطاع الصحى بقطاع غزة كله






اقتحام مستشفي الشفاء

مستشفي الشفاء في غزة

جرائم الاحتلال في مستشفي الشفاء

الأطفال المبتسرين

ضحايا مستشفي الشفاء

حصار مستشفي الشفاء

العدوان الإسرائيلي علي غزة

الحرب علي غزة



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