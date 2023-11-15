استطلاع: نصف الكنديين يرغبون فى استقالة ترودو قبل الانتخابات القادمة

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أظهر استطلاع جديد للرأى، اليوم /الأربعاء/، أن ما يقرب من اثنين من كل ثلاثة كنديين لديهم "انطباع سلبى" عن رئيس الوزراء جاستن ترودو، ويريد نصفهم أن يستقيل قبل الانتخابات المقبلة.

ويشير استطلاع مؤسسة "ليجيه" إلى وجود استياء واسع النطاق من الحكومة الليبرالية الحاكمة بشأن كل شيء؛ بدءًا من القدرة على تحمل تكاليف الإسكان والتضخم إلى الرعاية الصحية والإنفاق الحكومى وتغير المناخ.



وفى حين أن القدرة على تحمل التكاليف والإسكان والدين العام هى أعلى من الأسباب التى تجعل الناس يريدون رحيل ترودو؛ فإن واحداً من كل خمسة أشخاص شملهم الاستطلاع يقولون إنهم يريدون استقالته ببساطة لأنهم "سئموا منه".



وقال أكثر من واحد من كل أربعة مشاركين إنهم يعتقدون أن زعيم المحافظين بيير بوليفر؛ سيكون أفضل رئيس وزراء مقارنة بحوالى واحد من كل ستة قالوا إنه ترودو.



وتم إجراء الاستطلاع عبر الإنترنت فى كندا على مدار ثلاثة أيام هذا الشهر.



يأتى ذلك بعد أشهر من نتائج استطلاعات الرأى السلبية تجاه ترودو والحزب الليبرالي، الذين اجتازوا للتو الذكرى الثامنة لفوزهم فى انتخابات عام 2015.