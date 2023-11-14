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وزير الخارجية يتلقى اتصالا هاتفيا من مستشارة الأمن القومي للرئيس الكيني

الثلاثاء، 14 نوفمبر 2023 07:39 م
وزير الخارجية يتلقى اتصالا هاتفيا من مستشارة الأمن القومي للرئيس الكيني سامح شكرى وزير الخارجية
كتب أحمد جمعة

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ذكر السفير أحمد أبو زيد المتحدث الرسمي ومدير إدارة الدبلوماسية العامة بوزارة الخارجية، بأن السيد سامح شكري وزير الخارجية تلقى اتصالاً هاتفياً مساء الثلاثاء، من الدكتورة مونيكا جوما مستشارة الأمن القومي للرئيس الكيني، تناول تطورات الحرب الدائرة في غزة.
 
وأوضح المتحدث الرسمي باسم الخارجية، أن الوزير شكري ومستشارة الأمن القومي الكينية تبادلا التقييمات والرؤى إزاء  السبل الكفيلة باحتواء الأوضاع الإنسانية والأمنية المتأزمة في قطاع غزة، حيث توافقت رؤى الطرفين حول حتمية تحقيق وقف فوري لإطلاق النار، وتوقف إسرائيل عن كافة الممارسات المخالفة لقواعد القانون الدولي، بما فيها التهجير القسري للفلسطينيين، وضرورة تكثيف تنسيق الجهود الدولية لإنفاذ






وزير الخارجية

سامح شكري

كينيا

مستشارة الأمن القومي الكينية

مونيكا جوما



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