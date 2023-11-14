هبوط المؤشر الرئيسى للبورصة بنسبة 0.25% بالختام بضغوط تراجع سهم CIB

كتب هانى الحوتى

تباينت مؤشرات البورصة المصرية ، بختام تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، إذ تراجع المؤشر الرئيسي بضغوط هبوط أسهم قيادية على رأسها البنك التجاري الدولي (مصر)، والشرقية-إيسترن كومباني، وأي فاينانس للاستثمارات المالية والرقمية، وفوري لتكنولوجيا البنوك والمدفوعات الإلكترونية، والمصرية للاتصالات، والقلعة للاستثمارات المالية، فيما ارتفع مؤشرا إيجي إكس 70 وإيجي إكس 100 متساوي الأوزان، وسط تداولات بلغت 4.3 مليار جنيه، وربح رأس المال السوقي 3 مليارات جنيه عند مستوى 1.617 تريليون جنيه.

وتراجع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.25% ليغلق عند مستوى 23894 نقطة، واستقر مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" عند مستوى 28984 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.25% ليغلق عند مستوى 10168 نقطة.

فيما ارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.01% ليغلق عند مستوى 4791 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 0.1% ليغلق عند مستوى 7027 نقطة.