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نقابة الصحفيين تعلن توافر 17 وحدة سكنية لأعضائها فى مدينتى

الثلاثاء، 14 نوفمبر 2023 04:54 م
نقابة الصحفيين تعلن توافر 17 وحدة سكنية لأعضائها فى مدينتى نقابه الصحفيين
كتب محمد السيد الشاذلى

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أعلنت نقابة الصحفيين عن توافر 17 وحدة سكنية بمدينتى فى القاهرة الجديدة، وهى كالآتى:
 
شقة (41) عمارة 35 مساحة 88 مترًا
شقة (44) عمارة 35 مساحة 88 مترًا 
شقة (53) عمارة 35 مساحة 103 أمتار
شقة (54) عمارة 35 مساحة 89 مترًا 
شقة (22) عمارة 115 مساحة 200 متر
شقة (51) عمارة 115 مساحة 200 متر 
شقة (52) عمارة 115 مساحة 200 متر
شقة (4) عمارة 51 مساحة 70 مترًا 
شقة (4) عمارة 52 مساحة 70 مترًا
شقة (14) عمارة 47 مساحة 133 مترًا 
شقة (32) عمارة 47 مساحة 133 مترًا
شقة (43) عمارة 47 مساحة 133 مترًا 
شقة (53) عمارة 47 مساحة 133 مترًا
شقة (54) عمارة 64 مساحة 107 أمتار 
شقة (52) عمارة 67 مساحة 160 مترًا
شقة (14) عمارة 24 مساحة 178 مترًا 
شقة (52) عمارة 64 مساحة 116 مترًا.
 
وأضافت نقابة الصحفيين أن التقديم يبدأ اعتبارًا من الخميس (16/11/2023م)  بأولوية الحجز وسداد الدفعة المطلوبة خلال (4) أيام نظرًا لانتهاء مهلة التخصيص الممنوحة من هيئة المجتمعات العمرانية، وبيان الوحدات متوافر بمركز الخدمات بالنقابة.
 
وتابعت :"يُسدد 25% من إجمالى قيمة الوحدة كمقدم حجز + 1% مصاريف إدارية، 0.5% (مجلس أمناء) على أن يقسط الباقى على سبعة أقساط سنوية محمّلة بالأعباء البنكية (سعر الفائدة المعلن من البنك المركزى + 2% وزارة المالية + 0.5% مصاريف إدارية)، وتقدم شيكات آجلة بقيمة الأقساط قبل التعاقد،التقديم بمركز الخدمات فى الطابق الأول على ألا يكون الزميل سبق استفادته من قبل من الإسكان".






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