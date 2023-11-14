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نائب محافظ الجيزة يتفقد مشروعات الخطة الاستثمارية للرصف بالحوامدية

الثلاثاء، 14 نوفمبر 2023 02:41 م
نائب محافظ الجيزة يتفقد مشروعات الخطة الاستثمارية للرصف بالحوامدية جانب من جولة نائب محافظ الجيزة
كتبت – مرام محمد

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تفقد إبراهيم الشهابي نائب محافظ الجيزة للمراكز والمدن أعمال الخطة الاستثمارية للعام الحالي 2023 / 2024 للتطوير والرصف بمدينتي الحوامدية وأبو النمرس، وذلك في إطار تكليفات اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة.
 
تابع نائب المحافظ أعمال التوسعة والتطوير بشارع محمد متولي الشعراوي بداية من طريق مصر أسيوط حتى كورنيش النيل بمدينة الحوامدية، تمهيدًا للبدء في أعمال الرصف.
 
ووجه نائب محافظ الجيزة، برفع معدلات التنفيذ مع الانتهاء من مختلف الأعمال في مواعيدها الزمنية المحددة.
 
وتفقد النائب مشروع الصرف الصحي بمدينة الحوامدية، مشددًا بسرعة الانتهاء من الأعمال الجاري تنفيذها.
 
رافق نائب المحافظ هاني السيسي رئيس مدينة الحوامدية، ومسؤلي شركة مياه الجيزة وشركة كهرباء جنوب القاهرة والشركة المنفذه لأعمال الرصف.
 
 
 






الجيزة

محافظ الجيزة

الحوامدية

مدينة أبو النمرس



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