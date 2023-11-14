

ونقلت صحيفة "ذا هيل" الأمريكية عن شون جرادي، مدير وكالة إدارة الطوارئ في مقاطعة ليكينج بالولاية قوله، إن الحادث وقع صباح الثلاثاء على الطريق السريع 70 غربًا في مقاطعة ليكينج، مضيفا أنه تم نقل المصابين الـ15 في الحادث إلى خمسة مستشفيات مختلفة في المنطقة، حيث يتلقون العلاج حاليًا.



وقال الدكتور ديريك فارانسكي، المشرف على منطقة مدرسة توسكاراواس فالي المحلية، إن الحافلة، التي كانت تقل 57 شخصًا على متنها، كانت تنقل الطلاب، إلى جانب المرافقين، إلى مؤتمر جمعية مجالس مدارس أوهايو في كولومبوس.



وأضاف فارانسكي في بيان نشر على صفحة المدرسة على فيسبوك: "أطلعتنا سلطات إنفاذ القانون أنه قد تكون هناك عدة إصابات خطيرة ونعمل على معرفة التفاصيل، سنشارككم الأخبار قدر استطاعتنا، بما في ذلك خططنا للأيام والفعاليات المدرسية القادمة".