اليوم السابع
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مصرع سيدة صدمتها سيارة أثناء عبورها الطريق فى الهرم

الثلاثاء، 14 نوفمبر 2023 05:46 م
مصرع سيدة صدمتها سيارة أثناء عبورها الطريق فى الهرم سيارة إسعاف - أرشيفية
كتب عبد الرحمن سيد

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لقيت سيدة مصرعها فى حادث مرورى نتيجة اصطدام سيارة بها بمنطقة الهرم، وأشارت تحريات رجال المباحث إلى أنه أثناء عبورها الطريق صدمتها سيارة، وتم نقلها إلى المستشفى إلا أنها فارقت الحياة، وتحرر المحضر اللازم، وتولت النيابة المختصة التحقيق.

 

وفور تلقى بلاغ يفيد وقوع حادث مروري بمنطقة الهرم، توجهت سيارات الإسعاف إلى مكان البلاغ، وتبين أن سيارة صدمت سيدة أثناء عبورها الطريق، ما أسفر عن إصابتها، وتم نقلها إلى المستشفى لتفارق الحياة متأثرة بالإصابات التي لحقت بها، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه قائد السيارة، وباشرت النيابة المختصة التحقيق.







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