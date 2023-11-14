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مسئول فلسطينى: مَن يتحدثون عن حقوق الإنسان تخلوا عن غزة

الثلاثاء، 14 نوفمبر 2023 06:29 م
مسئول فلسطينى: مَن يتحدثون عن حقوق الإنسان تخلوا عن غزة غزة
كتب أحمد عرفة

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قال فخري أبو دياب عضو لجنة الدفاع عن الأراضي الفلسطينية، إنّ حكومة الاحتلال الإسرائيلي تطلق التصريحات المتطرفة لجس نبض المنطقة وزعمائها والعالم حتى تستطيع بناء استراتيجية على ردود الفعل العربية والدولية، مشددًا على أن ما يحدث في غزة حياة أو موت للفلسطينيين.

وأضاف أبو دياب، في مداخلة هاتفية عبر قناة "القاهرة الإخبارية"، أنّ ما يجري من مسح مدن فلسطينية وغزة على وجه الخصوص يمهد لإيجاد مساحات مسطحة وفارغة ومحروقة دون وجود أي بشر أو مقومات حياة من أجل إقامة مراكز عسكرية بها.

وتابع عضو لجنة الدفاع عن الأراضي الفلسطينية: «مَن يتحدثون عن حقوق الإنسان تخلوا عن غزة، ونطالب الجميع بالضغط لإنهاء الأزمة، ونعمل عبر اللجنة على فضح ما يحدث في غزة على مستوى العالم، ونتشبث بأرضنا في فلسطين، حيث استطعنا تأجيل وتجميد الكثير من مشاريع التهويد والاستيطان».

 







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