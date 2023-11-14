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برنامج الأغذية العالمى: توقف 130 مخبزا عن العمل تماما بغزة لنقص الوقود

الثلاثاء، 14 نوفمبر 2023 05:03 م
برنامج الأغذية العالمى: توقف 130 مخبزا عن العمل تماما بغزة لنقص الوقود الوضع فى غزة
كتب سمير حسنى

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وصفت الدكتورة عبير عطيفة، متحدث برنامج الأغذية العالمي، الأوضاع الإنسانية فى قطاع غزة بالصعبة، كاشفة عن توقف 130 مخبزا عن العمل تماما لنقص الوقود، موضحا أن هناك نقص شديد فى الاحتياجات الإنسانية كافة للمواطنين بالقطاع.

دعت متحدث برنامج الأغذية العالمي، في تصريحات لقناة القاهرة الإخبارية، إلى العمل على إدخال المساعدات الإنسانية وإيصال الوقود إلى قطاع غزة، مشيرة إلى وجود صعوبات كبيرة في توزيع الأغذية والمياه والمستلزمات الأساسية على المواطنين بغزة بسبب تضرر الطرق.

وذكرت أن طاقم الموظفين التابعين للمنظمة يعملون في قطاع غزة ويواجهون صعوبات إثر القصف الإسرائيلي المتواصل.







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